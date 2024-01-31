Путин поддержал создание единого "навигатора услуг" для участников СВО

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В России следует создать единый "навигатор услуг" для участников спецоперации и членов их семей. Об этом кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил на встрече со своими доверенными лицами.

Он уточнил, что этим должно заняться министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"Я думаю, что это не так просто, потребует финансирования, но это точно надо сделать", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что обстановка вокруг СВО, когда Москву вынудили защищать свои интересы, в том числе посредством вооруженной борьбы, свидетельствует об устоявшемся фундаменте воспитания у россиян. По его мнению, на фоне спецоперации поднялась "историческая Россия".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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