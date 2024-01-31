Путин заявил о снижении числа живущих за чертой бедности россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о необходимости продолжать борьбу с бедностью в России. Об этом кандидат в президенты РФ сообщил на встрече с доверенными лицами.

По его словам, на данный момент количество людей, проживающих за чертой бедности, сократилось.

"Это хороший показатель, но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше", – подчеркнул он.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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