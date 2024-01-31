31 января, 17:03Общество
Путин заявил о снижении числа живущих за чертой бедности россиян
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил о необходимости продолжать борьбу с бедностью в России. Об этом кандидат в президенты РФ сообщил на встрече с доверенными лицами.
По его словам, на данный момент количество людей, проживающих за чертой бедности, сократилось.
"Это хороший показатель, но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше", – подчеркнул он.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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