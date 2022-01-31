Врач рассказал о причинах возникновения одышки

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Одышка развивается из-за гипоксии организма – нехватки воздуха, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
Врач отметил, что одышка, помимо сложного вдоха, сопровождается слабостью, потливостью, учащенным сердцебиением, кашлем, головокружением и обмороками.
По словам Аскарова, диспноэ может возникать из-за психоэмоциональных переживаний, физической нагрузки, пребывания в душных помещениях и условиях высокогорья, ожирения и беременности.
Кроме того, причинами одышки могут быть различные патологии, например гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия, астма, хронический обструктивный бронхит, анемия, отравление вредными газами, сколиоз.
К последствиям одышки Аскаров отнес удушье и остановку дыхания. Для избежания этого он посоветовал сразу же обратиться к терапевту. Также специалист рекомендовал успокоиться, уменьшить нагрузку, выйти на свежий воздух и скорректировать питание.
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