Врач рассказал о причинах возникновения одышки

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Одышка развивается из-за гипоксии организма – нехватки воздуха, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Врач отметил, что одышка, помимо сложного вдоха, сопровождается слабостью, потливостью, учащенным сердцебиением, кашлем, головокружением и обмороками.

По словам Аскарова, диспноэ может возникать из-за психоэмоциональных переживаний, физической нагрузки, пребывания в душных помещениях и условиях высокогорья, ожирения и беременности.

Кроме того, причинами одышки могут быть различные патологии, например гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия, астма, хронический обструктивный бронхит, анемия, отравление вредными газами, сколиоз.

К последствиям одышки Аскаров отнес удушье и остановку дыхания. Для избежания этого он посоветовал сразу же обратиться к терапевту. Также специалист рекомендовал успокоиться, уменьшить нагрузку, выйти на свежий воздух и скорректировать питание.

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