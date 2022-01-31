В ЮАР у ВИЧ-инфицированной девушки развилась 21 мутация коронавируса

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Жительница ЮАР с ВИЧ была инфицирована COVID-19 в течение девяти месяцев, за это время в ее организме накопилась 21 мутация, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики пришли к выводам, что у девушки был "Бета"-штамм, который набрал дополнительные мутации. При этом заразившаяся на протяжении долгого времени не получала правильного лечения от ВИЧ, с которым родилась.

Девушка получила положительный результат теста на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее доставили в больницу Кейптауна, где также был выявлен COVID-19. Различные исследования показали, что речь идет о длившейся как минимум 9 месяцев инфекции, а не о повторном инфицировании. Отрицательный результат теста девушка получила лишь в конце ноября.

"Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель", – отмечается в работе.

По итогам исследований эксперты смогли отметить, что рассмотренный ими случай дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты указали, что подобные различные патологии, вызванные вирусами, служат причиной накопления мутаций, ряд которых приводит к уходу от иммунного ответа и выявлению новых вариантов.

Ранее британские ученые установили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в 5,4 раза выше, чем при варианте "Дельта". В ходе исследований специалисты из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что, согласно статистике, перенесенный ранее коронавирус обеспечил защиту от заражения "Омикроном" только в 19% всех задокументированных случаев COVID-19.