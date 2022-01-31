Врач назвала опасные народные средства лечения насморка при "Омикроне"

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Паровые ингаляции могут быть опасны для лечения насморка при "Омикрон"-штамме коронавируса, заявила заведующая лор-отделением больницы имени Рауфхуса, главный внештатный детский оториноларинголог-сурдолог Комздрава Петербурга Светлана Алексеенко.
Эксперт пояснила порталу "Доктор Питер", что паровые ингаляции при повышенной температуре могут спровоцировать распространение воспаления на соседние ткани и вызвать гайморит, отит и лимфаденит, а также привести к отмиранию ресничек мерцательного респираторного эпителия.
При этом Алексеенко отметила, что делать процедуру можно, но с помощью специального устройства – небулайзера, который позволяет проводить холодные ингаляции лекарственными средствами.
Из опасных народных средств специалист также выделила закапывание в нос сока свежего лука и чеснока. По ее словам, данный метод лечения может вызвать сильный ожог.
Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что употребление алкоголя при ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами.
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