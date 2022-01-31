Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снег будет идти в столичном регионе до четверга, 3 февраля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
"Хотя снег и будет идти до четверга, характер его будет кратковременным, неинтенсивным, а общее количество осадков будет незначительным – несколько миллиметров", – уточнил специалист.
По его словам, на текущей неделе в городе ожидается стабильная температура. Метеоролог рассказал, что циклон "Надя" сотворил достаточно сложную погоду в Европе, однако сейчас он теряет свою силу и активность.
Атмосферное давление 31 января составит 729 миллиметров ртутного столба, 1 февраля – 734 миллиметра ртутного столба, а 2 февраля – 741 миллиметр ртутного столба. В конце недели давление составит до 745 миллиметров ртутного столба.
Скорость ветра составит до 5 метров в секунду, его направление будет меняться. Температурный режим не будет изменчивым на этой неделе: днем температура воздуха в ближайшие два дня составит -2...-3 градуса, а ночью – до -5...-7 градусов. В середине и конце недели днем будет около -5 градусов, а по ночам – до -8...-10 градусов.
Ранее в Москве продлили предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы. Оно актуально до 22:00 вторника, 1 февраля.
До этого сообщалось, что сугробы в Москве могут вырасти почти до рекордных значений 1956 года.
Москву накрыл новый циклон
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