Инфекционист рассказал, когда могут ослабить масочный режим в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ослабление масочного режима в Российской Федерации может произойти ближе к лету. Таким прогнозом с Москвой 24 поделился педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

"Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим", – сказал он. Инфекционист Тимаков заявил, что отмена антиковидных мер может зависеть от сформированного коллективного иммунитета у большей части россиян.

Как подчеркнул медик, снимать масочный режим в будущем нужно в несколько этапов.

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