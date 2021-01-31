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Общество

20:56

В Минздраве заявили, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от коронавируса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожилым людям проще перенести вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главного внештатного гериатр министерства здравоохранения РФ Ольгу Ткачеву.

"У молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка (...) мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции", – заявила Ткачева. По ее словам, исследование эффективности вакцины "Спутник V" свидетельствует, что она эффективна на 91%.

Как подчеркнула главный внештатный гериатр, эффективен российский препарат и для представителей старшего поколения. "Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите", – обратила внимание Ткачева.

Первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V" создали на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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