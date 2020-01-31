Заявившую о пропаже родителей девочку забрала из больницы мать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мать девочки, которая накануне заявила в полицию о пропаже родителей, забрала свою дочь из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента соцзащиты населения.

Девочка не видела своих родителей с 26 декабря минувшего года. Ребенок был направлен в больницу для обследования. После выписки ее планировали передать органам соцзащиты.

"Позже мать узнала о местонахождении дочери и, будучи законным представителем девочки, забрала ее из медучреждения", – подчеркнули в департаменте.

Женщина не стала раскрывать адрес своего проживания. Службы соцзащиты будут отслеживать ситуацию с данной семьей.

Ранее следователи начали проверку по факту жалобы 15-летней девочки на ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. По словам подростка, ее родители часто выпивают и оставляют ее одну на долгое время, поэтому она вынуждена жить у своих друзей.

