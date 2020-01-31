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Общество

09:41

Крымские ученые создали майонез для здорового питания

общество наука

Фото: depositphotos/5HP

Ученые Крымского федерального университета разработали майонез без искусственных ингредиентов, передает RT.

Специалисты пояснили, что в качестве ароматизаторов и природных консервантов были использованы масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) из розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других растений.

"Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта", – рассказала доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Елена Ножко.

Она отметила, что дистилляты эфиромасличного сырья богаты эфирными маслами и биологическими активными веществами, которые могут частично заменить функцию консервантов. Ученые отмечают, что срок годности полученного продукта составляет один месяц, он подходит для здорового питания.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева развенчала миф о вреде майонеза, отметив, что употребление данного продукта в разумных количествах может принести организму большую пользу. Она аргументировала это тем, что в его состав входит много полезных ингредиентов.

В Роскачестве тем временем рассказали, как отличить майонез от майонезного соуса. По словам специалистов, в составе продукта высокого качества 40 процентов должны занимать масло, вода и яичные продукты. Также натуральный майонез имеет небольшой срок хранения – не более двух-трех недель.

"Городской стандарт": Выбираем майонез

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