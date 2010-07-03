Роскачество рассказало, как выбрать настоящий майонез

Фото: depositphotos/5PH

В Роскачестве рассказали, как отличить майонез от майонезного соуса. По словам специалистов, в составе продукта высокого качества 40 процентов должны занимать масло, вода и яичные продукты.

"Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус", – говорится в сообщении организации.

Также отмечается, что натуральный майонез имеет небольшой срок хранения – не более двух-трех недель. Он может содержать только натуральные ингредиенты и добавки: растительное масло, яичный желток или же яичный порошок, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы и др. Если соус хранится больше месяца, то в него добавили антиокислители и консерванты.

Если консистенция внутри упаковки оказалась жидкой, то майонезный соус. Если же масса однородная и сметанообразная, то это майонез.

"Первым делом при покупке майонеза нужно обратить внимание на условия его хранения в магазине. Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов", – рассказала глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Ранее Роскачество представило рекомендации о том, как правильно выбирать сезонные ягоды. Отмечается, что отличительными чертами качественной ягоды можно считать зеленые черешки и листочки, гладкую и упругую поверхность плодов с равномерной окраской, а также схожие размер, форму и окрас отдельных плодов. При этом созревшая естественным образом ягода всегда имеет яркий аромат.

