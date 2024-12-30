Культбригада Москонцерта поздравила детей в зоне СВО с Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культбригада Москонцерта посетила зону СВО с 14 по 29 декабря и представила детям новых регионов РФ интерактивную театрализованную программу "Тайна елочных игрушек". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Второй год подряд мы завершаем декабрь большим новогодним выездом в зону СВО и встречей с детьми из новых регионов России. Так было и в прошлом году, и надеюсь, это станет традицией, потому что обоюдная радость этих встреч ни с чем не сравнима. В этом году с новогодним представлением мы проехали по всем четырем новым регионам", – отметил гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.

Дети могли увидеть выступления гусляров, певцов, чтецов, исполнителей-народников и артистов детского театра. В составе культбригады на сцену вышли Павел Быков, Владимир Беспалов, Светлана Теняева, актриса Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко Арина Чеканова, Мария Беляева и Александр Усков, заслуженная артистка России Алла Платова. В коллектив также вошли звукорежиссер Павел Нискогуз, фотограф Эдуард Ивашин, певица Ольга Кузнецова, Елена Макарова, Михаил Антонов, Егор Зябкин, Сергей Слободской и Ольга Юшкевич.

За две недели культбригада дала 33 спектакля, которые посетили 7 335 зрителей.

"В каждом из этих городов Москонцерт, как и раньше, принимали очень душевно, но самый теплый прием мы получили в Луганске, где Москву очень любят и уважают. Москва и Луганск – города-побратимы, и, когда перед началом представления мы говорили, что приехали из Москвы с подарками и поздравлениями от Сергея Собянина, его имя каждый раз встречали самыми горячими аплодисментами", – добавил Бачурин.

Между тем около пяти тонн гуманитарной помощи было собрано в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", после чего направили жителям Курской области и военным.

