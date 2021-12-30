Москвичи рассказали о семейных новогодних традициях

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Сергей Собянин подвел итоги праздничной акции, проведенной центрами госуслуг "Мои документы" и Главархивом Москвы, в ходе которой жители столицы рассказали о своих семейных новогодних традициях. О результатах градоначальник написал на своей странице "ВКонтакте".

Пожелавшие принять участие в акции делали записи на специальных бланках, которые поступили на вечное хранение в Главархив.

Большая часть праздничных традиций жителей столицы касается еды. Самым популярным блюдом оказался салат оливье. Кроме того, многие москвичи признались, что не могут представить праздничный стол без мандаринов. Среди горожан также есть те, кто предпочитает готовить на Новый год пельмени, манты и утку, жарить шашлык или запекать рыбу на мангале.

Встречались и необычные традиции. Так, Екатерина Микуль рассказала, что ее семья в Новый год печет пирожки.

"Каждый год мы печем пирожки с сюрпризами – с солью, с монеткой или с сахаром. Кто какой пирожок вытащит, такой год у него и будет", – пояснила москвичка.

Популярны у жителей столицы и традиции, касающиеся празднования Нового года в семейном кругу. Кто-то уезжает вместе с родными и близкими на дачу, кто-то отправляется в путешествие в другие города и страны. Часть москвичей предпочитает встречать Новый год в центре города на Красной площади.

Есть среди горожан те, кто ежегодно 31 декабря ходит в театр, на концерт классической музыки или балет. А некоторые жители столицы просто проводят время дома, пересматривая все части "Гарри Поттера" или "Иронию судьбы".

Касаются традиции москвичей и новогодних елок. Так, некоторые горожане каждый год приобретают новую елочную игрушку. Кто-то отправляется за праздничным деревом в лес, а кто-то наряжает елку только всей семьей.

О необычной семейной традиции рассказал житель столицы Артем Степанов.

"Перед боем курантов каждый берет себе мандаринку и нашептывает пожелание. Потом передает эту мандаринку соседу по правую руку, который должен съесть ее во время боя курантов", – пояснил мужчина.

А Оксана Куликова сообщила, что в ее семье принято каждый Новый год заводить домашнего питомца.

"В год Змеи – змеи, в год Крысы – хомяк, еще попугай, кошки, а в 2021-м сбылась мечта сына, и мы берем щенка", – поделилась москвичка.

На основе ответов жителей столицы на портале mos.ru появился специальный рандомайзер. Сервис позволит выбрать занятие на новогодние праздники, если идеи уже закончились.

Ранее Сергей Собянин рассказал о своей традиции держать телефон рядом с собой в новогоднюю ночь. По словам мэра, это позволит ему незамедлительно включиться в решение городских проблем в случае их возникновения.

