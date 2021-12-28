Собянин рассказал о традиции в новогоднюю ночь держать телефон рядом с собой

28 декабря, 22:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "ТВ Центр" о своей традиции держать телефон рядом с собой в новогоднюю ночь. По словам мэра, это позволит ему незамедлительно включиться в решение городских проблем, в случае их возникновения.
"У меня традиция такая: поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь – замы – и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема", – отметил градоначальник.
Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят редко, однако страховка все равно нужна.
"В любой Новый год чрезвычайных случаев достаточно много – и больших, но в основном это мелкие, но бывает и неприятно", – заключил мэр.
Также Собянин пожелал москвичам в наступающем новом году уверенности в завтрашнем дне.
Ранее москвичей пригласили выбрать через маркетплейс "Москва – добрый город" новогодние подарки, сделанные людьми с ограниченными возможностями или оказавшимися в трудной ситуации. На маркетплейсе представлены магазины 26 социально ориентированных организаций, благотворительных фондов и государственных бюджетных учреждений. За шесть месяцев работы данной площадки мастерские расширили ассортимент, а авторы работ обрели стабильный доход.
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