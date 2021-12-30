Москвичей призвали обратить внимание на платежки ЖКХ в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Власти Москвы рекомендовали горожанам обратить внимание на документы по оплате жилищно-коммунальных услуг от частных управляющих компаний и ТСЖ в первые месяцы 2022 года. В новом году в столице изменится плата за вывоз и утилизацию отходов, рассказал в интервью РИА Недвижимость руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.
Он напомнил, что с 1 января 2022 года в городе устанавливается единая ставка на вывоз мусора для всех жилых домов. Касается это и домов, находящихся в управлении негосударственных УК, ТСЖ и ЖСК. Теперь платить придется по 7,27 рубля за квадратный метр площади жилья.
Между тем вывоз и утилизация ТКО становится коммунальной услугой. Ранее она считалась жилищной.
Торсунов отметил, что ряд недобросовестных частных управляющих компаний уже сейчас приплюсовывают новую ставку к существующей, что является грубым нарушением жилищного законодательства.
"Я призываю всех неравнодушных горожан, чьи дома находятся в управлении частной организации, обратить внимание на свои платежки", – подчеркнул Торсунов.
Жителям столицы, сомневающимся в корректности начисленной платы за вывоз мусора, чиновник посоветовал запросить у УК расчет. Это позволит понять, какая доля платы приходится на данную услугу.
"Это право собственников – требовать у УК отчета. Организация обязана предоставлять полную расшифровку оказываемых услуг и объяснять, из чего складывается плата за содержание многоквартирного дома. Москвичам важно в этом разобраться, иначе они, возможно, будут переплачивать", – пояснил руководитель столичного департамента ЖКХ.
Анализировать расходы и правильность выставленных платежей частных УК и ТСЖ будет и Мосжилинспекция, добавил Торсунов.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники все службы городского хозяйства будут работать круглосуточно. Также во время проведения праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности, а аварийные бригады укомплектуют техникой для проведения восстановительных работ.
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