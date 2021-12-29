Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

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Москва 24

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Общество

18:40

Путин потребовал мгновенно реагировать на сбои в работе ЖКХ в зимний период

власть общество ЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Важно, чтобы в новогодние праздники надежно и без сбоев функционировали ЖКХ и транспорт. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

"Наша важнейшая задача, чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством, чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлаженно и четко", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что поставки энергоресурсов в этот период должны осуществляться оперативно, предсказуемо и по доступным ценам.

По словам Путина, в случае чрезвычайных ситуаций могут произойти самые серьезные последствия. И в некоторых субъектах уже наблюдаются сложности в системе ЖКХ, поэтому следует использовать дополнительные силы и средства, чтобы справиться с данными проблемами.

Ранее стало известно, что МОЭК и Мосэнерго в праздники перейдут на усиленный режим работы. Электростанции Мосэнерго выполняют электрическую и тепловую нагрузку по диспетчерскому графику. Кроме того, у компании есть хороший резерв мощности для функционирования в условиях больших нагрузок с учетом возможного похолодания в столице.

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