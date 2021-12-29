МОЭК и Мосэнерго перейдут на усиленный режим работы в праздники

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) и Мосэнерго в праздники перейдут на усиленный режим работы.
Электростанции Мосэнерго выполняют электрическую и тепловую нагрузку по диспетчерскому графику. Кроме того, у компании есть хороший резерв мощности для функционирования в условиях больших нагрузок с учетом возможного похолодания в столице, говорится в сообщении компании.
На теплоэлектроцентралях имеются нужные запасы топлива, организовано и круглосуточное дежурство аварийных служб. Также специалистами была проверена работоспособность автономных источников электроснабжения, в частности дизель-генераторные агрегаты.
МОЭК в праздничные выходные также будет работать в режиме повышенной готовности. Для этого было организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов по ремонту тепловых станций и сетей, также в этом же режиме выполняется работа аварийных служб, налажено взаимодействие со службами столичного МЧС.
Круглосуточно работают 43 аварийно-ремонтные бригады. Парк техники, в составе которого 48 передвижных бойлерных установок, 278 единиц аварийно-ремонтной техники и другие средства, также готов к работе в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что столичные власти повысили температуру в городской системе отопления в связи с морозами. В комплексе городского хозяйства объяснили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с прогнозируемой синоптиками температурой воздуха. Корректировка осуществляется автоматически под контролем диспетчерских служб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: