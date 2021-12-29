МОЭК и Мосэнерго перейдут на усиленный режим работы в праздники

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) и Мосэнерго в праздники перейдут на усиленный режим работы.

Электростанции Мосэнерго выполняют электрическую и тепловую нагрузку по диспетчерскому графику. Кроме того, у компании есть хороший резерв мощности для функционирования в условиях больших нагрузок с учетом возможного похолодания в столице, говорится в сообщении компании.

На теплоэлектроцентралях имеются нужные запасы топлива, организовано и круглосуточное дежурство аварийных служб. Также специалистами была проверена работоспособность автономных источников электроснабжения, в частности дизель-генераторные агрегаты.

МОЭК в праздничные выходные также будет работать в режиме повышенной готовности. Для этого было организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов по ремонту тепловых станций и сетей, также в этом же режиме выполняется работа аварийных служб, налажено взаимодействие со службами столичного МЧС.

Круглосуточно работают 43 аварийно-ремонтные бригады. Парк техники, в составе которого 48 передвижных бойлерных установок, 278 единиц аварийно-ремонтной техники и другие средства, также готов к работе в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что столичные власти повысили температуру в городской системе отопления в связи с морозами. В комплексе городского хозяйства объяснили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с прогнозируемой синоптиками температурой воздуха. Корректировка осуществляется автоматически под контролем диспетчерских служб.