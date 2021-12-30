Юрист по трудовому праву рассказал, кто может получить новогоднюю премию

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Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что основание для выплаты новогодней премии определяет сам работодатель.
По словам специалиста, в законодательстве нет положений, которые бы обязывали работодателей выплачивать новогодние премии, они могут это сделать только по своему желанию. "Работодатель вправе предоставить работнику премию и вознаградить его другими способами. Это всегда было правом работодателя. Каких-либо обязанностей по премии напрямую закон не содержит", – говорит эксперт.
Порядок выплаты премии определяется работодателем в своих локальных актах, продолжает Кофанов.
Кроме того, по словам специалиста, иногда премии могут не зависеть от каких-либо показателей или достижений. Работодатель может выплатить премию, чтобы просто поздравить сотрудников с каким-либо праздником, уточнил Кофанов.
При этом сумма, которую получит работник, напрямую в локальных нормативных актах не прописана, говорит юрист. "В актах есть фраза, что работнику может быть выплачена премия, конкретный размер которой определяется работодателем. В определенных случаях размер зависит опять же от достижения любых показателей, которые тоже устанавливает работодатель. Конкретных сумм он писать не обязан", – заключил эксперт.
Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, что 65% российских работодателей по итогам 2021 года собираются премировать своих сотрудников. При этом 36% опрошенных организаций планируют выплатить премии всем своим работникам, а 29% – только некоторым. Практически половина работодателей, отказавшихся поощрять сотрудников, объясняют это тем, что до сих пор восстанавливаются от ситуации с пандемией. Оставшиеся 15% полагают, что выплачивать новогодние премии неправильно.
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