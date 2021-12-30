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13:46

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Юрист по трудовому праву рассказал, кто может получить новогоднюю премию

Приятный бонус: кто может получить новогоднюю премию
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Tiko0305

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что основание для выплаты новогодней премии определяет сам работодатель.

По словам специалиста, в законодательстве нет положений, которые бы обязывали работодателей выплачивать новогодние премии, они могут это сделать только по своему желанию. "Работодатель вправе предоставить работнику премию и вознаградить его другими способами. Это всегда было правом работодателя. Каких-либо обязанностей по премии напрямую закон не содержит", – говорит эксперт.

Порядок выплаты премии определяется работодателем в своих локальных актах, продолжает Кофанов.

Например, может быть премия за достижение определенных показателей. Причем это может быть как достижение показателей сотрудниками, выполнение плана продаж, так и общая премия, которая выплачивается, если компания достигает определенных показателей эффективности. Это не обязательно должен быть отдельный сотрудник.
Дмитрий Кофанов
юрист по трудовому праву

Кроме того, по словам специалиста, иногда премии могут не зависеть от каких-либо показателей или достижений. Работодатель может выплатить премию, чтобы просто поздравить сотрудников с каким-либо праздником, уточнил Кофанов.

При этом сумма, которую получит работник, напрямую в локальных нормативных актах не прописана, говорит юрист. "В актах есть фраза, что работнику может быть выплачена премия, конкретный размер которой определяется работодателем. В определенных случаях размер зависит опять же от достижения любых показателей, которые тоже устанавливает работодатель. Конкретных сумм он писать не обязан", – заключил эксперт.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, что 65% российских работодателей по итогам 2021 года собираются премировать своих сотрудников. При этом 36% опрошенных организаций планируют выплатить премии всем своим работникам, а 29% – только некоторым. Практически половина работодателей, отказавшихся поощрять сотрудников, объясняют это тем, что до сих пор восстанавливаются от ситуации с пандемией. Оставшиеся 15% полагают, что выплачивать новогодние премии неправильно.

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