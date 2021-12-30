Штамм коронавируса "Омикрон" выявлен в Дагестане

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Дагестане зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республиканского управления Роспотребнадзора Николая Павлова.

"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм распространяется по Европе и уже есть случаи его проникновения на территорию республики", – заявил Павлов.

По его словам, уже проводится определенная работа, в том числе по изоляции заболевших. Он призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения и увеличить охват населения тестированием.

Ранее в России создали тест, который определяет принадлежность генетического материала коронавируса к штамму "Омикрон". При этом время выполнения данного теста не отличается от длительности ПЦР-диагностики. Система в условиях быстрого распространения "Омикрона" способна быстро его выявлять. Создатели надеются, что разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тесты для выявления "Омикрона" были сделаны в течение недели учеными из Санкт-Петербурга и Москвы.

Группа иммунологов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработала препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Кожный тест получил название "КоронаДерм PS".