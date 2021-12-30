Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов крабового салата и мимозы

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Цены на продукты для приготовления салата мимоза увеличились на 9%. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования 34 миллиардов чеков платформы фискальных данных "Такском".

Так, ингредиенты для мимозы на четырех человек обойдутся в 303,4 рубля. За майонез придется заплатить 27,4 рубля, сыр – 83,2 рубля, морковь – 9,5 рубля, репчатый лук – 4,3 рубля и яйца – 24 рубля. При этом самым дорогим продуктом стали рыбные консервы (155 рублей).

Индекс крабового салата вырос на 11%, до 259,7 рубля. Пачка крабовых палочек обойдется в 109 рублей, четыре яйца – 32 рубля, огурец – 36,75 рубля, банка консервированной кукурузы – 68 рублей, 100 граммов майонеза – 13,7 рубля и чайная ложка соли – 29 копеек.

Ранее специалист по питанию Елена Доронкина рассказала, что в качественных крабовых палочках содержится не менее 30% рыбного фарша или сурими. По ее словам, на первом месте в списке должно быть указано "сурими", иначе есть риск купить подделку.

