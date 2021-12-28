Специалисты рассказали, как определить качественные крабовые палочки по составу

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В качественных крабовых палочках содержится не менее 30% рыбного фарша или сурими. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на специалиста по питанию Елену Доронкину.
Эксперт предупредила, что на первом месте в списке должно быть указано "сурими". В противном же случае, отметила Доронкина, есть риск купить подделку.
Качество фарша можно определить с помощью процента концентрированного рыбного белка, которого должно быть не менее 7 граммов. Чаще всего фарш производят из хека, минтая, путассу или пикши.
"Палочки должны быть упругими на ощупь, не ломаться при развороте, быть белого цвета. Если виден оттенок желтого, то значит, в составе присутствует соя", – подчеркнула Доронкина.
В составе также должны присутствовать вода, сахар, соль, крахмал, растительное масло и пищевые добавки.
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Козлов рекомендовал приобретать продукты для новогоднего стола в крупных супермаркетах, которые чаще всего следят за качеством товара.
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