Врач рассказала, чем опасен майонез

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Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала об опасности майонеза и сравнила этот соус по степени вредности с алкоголем. Об этом сообщает радио КП.

"Все знают, что спиртное – это нейротоксин, за каждый бокал придется ответить перед организмом. Примерно такая же ситуация с майонезом. Майонез – катализатор старения", – рассказала Павлова.

По словам врача, этот соус способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Павлова подчеркнула, что приготовленный в домашних условиях майонез также не полезен, а лучшей заправкой для салатов является лимонный сок.

Ранее диетолог Маргарита Макуха посоветовала заменить вареную колбасу в оливье на отварную говядину, поскольку это мясо богато белком и содержит меньше жира. По словам эксперта, чтобы снизить в готовом блюде количество калорий, соли и сахара, вместо магазинного майонеза лучше использовать домашний.

