Названы победители конкурса "Доброволец Москвы – 2021"

В столице подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы – 2021", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Победителями и призерами в семи номинациях стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений. Кроме того, в рамках специальной номинации "Спасибо" выбрали 60 жителей города. Всего же в конкурсе участвовали более 850 желающих, в том числе коллективных.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что добровольчество в столице стремительно развивается. В частности, в этом году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее было порядка 7,5 тысячи участников.

"И это не просто статистика. Каждый участник – инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом. Волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам", – сказала Сергунина.

Лидером по числу заявок стала номинация "Я – волонтер". На нее отправили более 440 анкет. Больше всего участников зарегистрировались в номинации "Добрая команда. Школа" – 2 133 человека. Самому младшему конкурсанту одной из команд этой номинации 8 лет, а самому старшему – 77.

В направлении "Деятельность" участники соревновались в номинациях "Я – волонтер" и "Спасибо". "Проект" включает в себя номинации "Организатор добрых дел" и "Добрая идея", а в направлении "Команда" конкурсанты выступили в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж", "Добрая команда. Вуз" и "Добрая команда. Корпоративное объединение".

Победительницей номинации "Я – волонтер" стала Татьяна Ведешкина. Всего за два года она попробовала себя в восьми направлениях добровольчества, поддержала около 50 крупных волонтерских мероприятий и продолжительных проектов.

5 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтеров и добровольцев с их днем. Она добавила, что сегодняшние добровольцы оказывают помощь и в "красных" зонах, и в проведении вакцинации.

