Названы победители конкурса "Доброволец Москвы – 2021"

В столице подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы – 2021", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Победителями и призерами в семи номинациях стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений. Кроме того, в рамках специальной номинации "Спасибо" выбрали 60 жителей города. Всего же в конкурсе участвовали более 850 желающих, в том числе коллективных.
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что добровольчество в столице стремительно развивается. В частности, в этом году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее было порядка 7,5 тысячи участников.
"И это не просто статистика. Каждый участник – инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом. Волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам", – сказала Сергунина.
Лидером по числу заявок стала номинация "Я – волонтер". На нее отправили более 440 анкет. Больше всего участников зарегистрировались в номинации "Добрая команда. Школа" – 2 133 человека. Самому младшему конкурсанту одной из команд этой номинации 8 лет, а самому старшему – 77.
В направлении "Деятельность" участники соревновались в номинациях "Я – волонтер" и "Спасибо". "Проект" включает в себя номинации "Организатор добрых дел" и "Добрая идея", а в направлении "Команда" конкурсанты выступили в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж", "Добрая команда. Вуз" и "Добрая команда. Корпоративное объединение".
Победительницей номинации "Я – волонтер" стала Татьяна Ведешкина. Всего за два года она попробовала себя в восьми направлениях добровольчества, поддержала около 50 крупных волонтерских мероприятий и продолжительных проектов.
5 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтеров и добровольцев с их днем. Она добавила, что сегодняшние добровольцы оказывают помощь и в "красных" зонах, и в проведении вакцинации.
"Москва сегодня": Собянин объявил о возобновлении акции помощи пожилым #МыВместе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: