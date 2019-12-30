МИД РФ опроверг информацию о корпоративе "в стиле Гэтсби"

МИД РФ прокомментировал и опроверг информацию о проведении дорогостоящего корпоратива. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд СМИ сообщили, что для сотрудников министерства иностранных дел якобы организуют вечеринку в стиле "Великого Гэтсби". Ориентировочная стоимость торжества заявлялась в районе 2,5 миллиона рублей.

В ведомстве подчеркнули, что МИД не имеет отношения к организации корпоратива.

"Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)", – сообщили в министерстве и попросили журналистов обращаться за комментариями не к ним.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением разработать рекомендации по поведению чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на торжества.

В Госдуме идею назвали "предновогодним хайпом". По словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Олега Нилова, в первую очередь народные избранники должны думать о гражданах страны.

