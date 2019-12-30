Отец Греты Тунберг стал веганом ради спасения своей дочери

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Отец шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал, что для спасения дочери стал веганом. Об этом сообщает радиостанция ВВС.

"Я не сделал это для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка", – признался мужчина.

Он сообщил, что несколько лет назад Грета перестала есть и общаться с другими людьми. Также мать школьницы изменила свою карьеру оперной певицы и перестала летать на самолетах, наносящих ущерб окружающей среде.

Подобные поступки родителей придали сил Грете Тунберг и позволили преодолеть сложный жизненный этап.

Кроме того, Сванте Тунберг добавил, что очень много времени стал проводить с дочерью после того, как врачи диагностировали у нее синдром Аспергера.

По его словам, деятельность активистки сначала пугала его. Мы подумали, что это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения, заключил он.

Ранее Грета Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп, который уступил школьнице.

После того, как Грета получила всемирную известность, было предложено пригласить ее на открытие Дворца пионеров в Москве. В настоящее время легендарный комплекс находится на масштабной реконструкции.

Помимо этого, изъявил желание видеть экоактивистку в своей резиденции и Дед Мороз. Он намерен пригласить девочку на праздники в Великий Устюг.