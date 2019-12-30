Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:39

Отец Греты Тунберг стал веганом ради спасения своей дочери

общество за рубежом

Фото: ТАСС/ZEUS

Отец шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал, что для спасения дочери стал веганом. Об этом сообщает радиостанция ВВС.

"Я не сделал это для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка", – признался мужчина.

Он сообщил, что несколько лет назад Грета перестала есть и общаться с другими людьми. Также мать школьницы изменила свою карьеру оперной певицы и перестала летать на самолетах, наносящих ущерб окружающей среде.

Подобные поступки родителей придали сил Грете Тунберг и позволили преодолеть сложный жизненный этап.

Кроме того, Сванте Тунберг добавил, что очень много времени стал проводить с дочерью после того, как врачи диагностировали у нее синдром Аспергера.

По его словам, деятельность активистки сначала пугала его. Мы подумали, что это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения, заключил он.

Ранее Грета Тунберг удостоилась звания "Человек года" по версии журнала Time. Помимо нее, претендентом был и президент США Дональд Трамп, который уступил школьнице.

После того, как Грета получила всемирную известность, было предложено пригласить ее на открытие Дворца пионеров в Москве. В настоящее время легендарный комплекс находится на масштабной реконструкции.

Помимо этого, изъявил желание видеть экоактивистку в своей резиденции и Дед Мороз. Он намерен пригласить девочку на праздники в Великий Устюг.

Грету Тунберг хотят пригласить на открытие Дворца пионеров

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика