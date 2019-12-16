Главный Дед Мороз хочет пригласить Грету Тунберг в Великий Устюг

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Главный Дед Мороз страны хочет увидеть в своей резиденции в Великом Устюге шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщает Агентство "Москва".

"Почему бы и не позвать Грету? Я тоже за экологию, дома у меня стоят искусственные ели из бумаги. Мое сердце очень огорчается, когда я вижу выброшенные настоящие ели", – отметил волшебник.

Кроме того, он добавил, что отдает предпочтение искусственному меху.

"Натуральный мех я не признаю, поэтому ношу только искусственный", – сообщил Дед Мороз.

Известно, что он намерен отправить школьнице приглашение.

Грета Тунберг стала известна после призыва к властям Швеции к борьбе с изменением климата. Ранее она стала человеком года по версии журнала Time. На это звание также претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.