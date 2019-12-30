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Общество

15:55

Журналист из Бразилии поразился русской кухне

общество еда

Фото: depositphotos/elena.hramova

Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым блюдам из российской кухни. Об этом информирует РИА Новости.

К примеру, бразилец поразился тому, что всемирно известный салат под названием "русский" в России называют оливье. Кроме того, ему показался диким и необычным способ приготовления бефстроганова, который российские повара готовят без риса и томатов.

Помимо этого, журналист особенно выделил мясо с грибами, которое в России тушат в сметане. Также для него явилось в новинку то, что ее используют в качестве соуса к пельменям, которые, помимо этого, можно подавать еще и с бульоном.

Также в издании отметили русские блины, которые сравнили с французскими крепами. Журналист отметил, что их можно употреблять как с соленой, так и со сладкой начинкой, а при желании и вовсе без нее.

"Главное правило одно: это блюдо нужно есть руками", – отметил бразилец.

В списке десертов он отдал предпочтение медовику, сметана в составе которого регулирует сладость крема и меда. Среди напитков же ему крайне приглянулась советская газировка.

Ранее шведская журналистка поразилась атмосфере в российских поездах. В частности, она отметила особую дружественную атмосферу в плацкарте во время путешествия.

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