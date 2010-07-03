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Общество

15:30

Борщ назвали орудием российской пропаганды

общество еда

Фото: depositphotos/rozmarina

Заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, следует считать частью российской пропаганды. Об этом сообщает BBC.

Британские журналисты обратили внимание на пост, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В публикации говорилось о том, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни. Если для обычного пользователя социальной сети этот пост показался безвредным, то на Украине он вызвал волну недовольства.

"Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года", — говорится в сообщении.

В статье приводится мнение аналитика по политическим и экономическим рискам Алекса Кокчарова, который назвал такие публикации "очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы".

В сентябре глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен работать круглый год из-за угрозы со стороны России. Он объяснил это тем, что РФ может возобновить так называемую "Большую игру".

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