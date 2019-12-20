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Общество

11:26

Шведская журналистка поразилась атмосфере в российских поездах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен поделилась впечатлениями о путешествии по России на поезде. Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Первым же, что отметила девушка, явилась дружелюбная атмосфера, царящая в поезде.

"Лучшее в поездках по России на поезде – это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба", – отметила Лаурен.

Также журналистка сравнила поездку на поезде с перелетами на самолетах российских авиакомпаний. Она заявила, что на борту лайнеров нередко случаются конфликты, драки, пассажиры постоянно ругаются и отказываются выполнять просьбы экипажа.

"Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов", – добавила Анна-Лена.

Ранее Грета Тунберг рассказала о поездке из Базеля через Германию на поезде. Активистка разместила фотографию, на которой было изображено, как она сидит на багаже в коридоре поезда, поскольку для нее не нашлось места. Позже в транспортной компании ее уличили во лжи.

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