Грету Тунберг уличили во лжи

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Основной оператор железных дорог в Германии Deutsche Bahn уличил шведскую экоактивистку во лжи. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что несколько дней назад школьница разместила в социальных сетях снимок, на котором изображено, что она сидит в коридоре поезда на багаже. В комментариях Тунберг уведомила, что ей некоторое время пришлось ехать сидя на полу, поскольку поезд следованием из Базеля через Германию был переполнен.

Представители транспортной компании заявили, что это обман. "Было бы еще лучше, если бы вы также сообщили, насколько дружелюбно и компетентно за вами ухаживала наша команда в первом классе", – ответили Тунберг.

Ранее стало известно, что главный Дед Мороз страны позвал активистку в гости в Великий Устюг, обосновав это тем, что так же, как она, трепетно относится к экологии.