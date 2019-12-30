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Общество

12:13

Россиян предупредили об опасности новогодних салатов

общество еда безопасность

Фото: depositphotos/ryzhkov86

В Роспотребнадзоре рассказали, что новогодние салаты могут быть опасными для здоровья человека. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Там отметили, что неправильное хранение салатов может привести к отравлению.

"В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. Салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов", – говорится в сообщении.

Так, срок хранения тех салатов, в состав которых входят скоропортящиеся продукты, составляет от шести до восемнадцати часов при температуре плюс 2–6 градусов. Однако заправка, в частности соусами и майонезом, значительно сокращает этот срок.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что есть и такие салаты, которые будут безопасны для употребления и спустя 36 часов. К примеру, такими являются блюда из маринованных, соленых, квашеных овощей.

Ранее эксперты дали советы по выбору консервов и предостерегли россиян от покупки некачественных продуктов. В частности, специалисты призвали обращать пристальное внимание на консервные банки и внимательно осматривать их на предмет дефектов.

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