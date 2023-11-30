Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московскую область впервые признали самым спортивным российским регионом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Там отметили, что церемония награждения победителей Национальной спортивной премии прошла в Государственном Кремлевском Дворце. Ее учредили в 2010 году и она проводится каждый год. Московская область в первый раз победила в номинации "Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации", добавили в пресс-службе.

Награду получили вице-губернатор региона – глава администрации губернатора Александр Чупраков и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

В пресс-службе указали, что в Московской области занимаются спортом свыше 54% жителей. В регионе развивается 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Более 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд РФ, в том числе порядка 300 – в команды по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заключили там.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта Олег Матыцин предложил оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах. Он считает, что это повысит доступность соцуслуги. Единый перечень организаций можно будет сделать прямо в федеральной системе, с подтверждением данных в налоговой.

На вычет имеют право россияне, которые оплачивают занятия, связанные с физкультурой и спортом. Сумма выплаты должна быть не более 120 тысяч рублей в год, в совокупности с другими начислениями.