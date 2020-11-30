Автоэксперт оценил идею изменить теоретическую часть экзамена на права

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что корректировки в теоретической части экзамена ГИБДД на получение водительских прав повлекут за собой расширение учебной программы в автошколах.

"Если будущим водителям будут дополнительно рассказывать о причинах аварийности, очагах аварийности, ничего в этом плохого не вижу, это будет очень полезно. Такое предложение заслуживает обсуждения: предупреждение ДТП – это важнейшая функция правил дорожного движения", – цитирует эксперта RT.

Похмелкин отметил, что для более объективной оценки предлагаемых изменений важно узнать, как эти данные организуют в учебной программе и как обеспечат контроль над их усвоением.

"Противопоказаний к включению этой информации в учебный материал я не вижу, а вот как это можно сделать и как обеспечить контроль над этими знаниями, я пока не понимаю", – уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что ГИБДД рассматривает варианты переработки экзаменационных билетов на получение водительского удостоверения с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий.

МВД также предложило внести отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права. Кандидатам в водители будет необходимо показать такие навыки, как разворот задним ходом на ограниченном пространстве, проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков и другие.