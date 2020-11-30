Эксперт объяснил, когда розетки становятся опасными

11:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев рассказал, что незаземленные розетки могут быть источником электромагнитного излучения. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.
"Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека", – пояснил Ястребцев.
Эксперт отметил, что определенную опасность представляют удлинители и адаптеры от телефонов. По его словам, удлинители при сворачивании лучше укладывать змейкой и не допускать сильного переплетения проводов, поскольку свернутые в катушку являются наиболее опасными.
"Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, – это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие", – добавил специалист.
Ястребцев подчеркнул, что самый сильный источник излучения в квартире – это внешний кабель. Он посоветовал располагать спальные места подальше от него. Также специалист рекомендовал при замене электропроводки сделать заземление. Это, по его словам, устранит многие проблемы с точки зрения безопасности человека.
Ранее директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию. Само устройство, по его словам, должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. Последние могут съесть шнур, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем.
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