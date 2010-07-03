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Москва 24

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Общество

18:36

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра воскресенья

общество погода город безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде, усилении ветра до 15 метров в секунду и гололедице толщиной до 1 сантиметра в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 30 ноября с 21:00 до 10:00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с, гололедица, на отдельных участках дорог сильная", - заявили спасатели.

В МЧС порекомендовали жителям столицы парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до понедельника, 2 декабря из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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