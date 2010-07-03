Синоптики рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, снег с дождем и до 3 градусов тепла ожидается в столице и Московской области в субботу, 30 ноября, сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Вечером ожидается местами гололедица", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный с переходом на западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. По области температура может опуститься до -7. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные снегопады. Ветер подует северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ранее водителей призвали планировать поездки в вечерний час пик из-за неблагоприятных погодных условий. В ЦОДД отметили, что из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться.

