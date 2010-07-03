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Общество

29 ноября, 20:17

Москвичей предупредили о сильных дождях и наледи

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы предупредили о сильных дождях. За ночь и в течение субботы может выпасть до 1/5 месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

В ночь на воскресенье к Москве будет прорываться холодный атмосферный фронт, похолодает до -3... -5 градусов, пойдет снег. При этом дождевая вода замерзнет, образуя слой наледи в 10 миллиметров.

По прогнозам, в субботу ожидается мокрый снег и 2–4 градуса тепла. Ветер подует южного направления со скоростью 8–13 метров в секунду.

Городские службы готовятся к гололедице и ледяному дождю

В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. По области температура может опуститься до -7. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные снегопады. Ветер подует северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ранее водителей призвали планировать поездки в вечерний час пик из-за неблагоприятных погодных условий. В ЦОДД отметили, что из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться.

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