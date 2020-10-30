В Кремле прокомментировали работу врачей в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нехватка медицинских специалистов в настоящий момент ощущается везде. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, зарплаты врачей сейчас должны быть в приоритете в любом регионе, сообщает РИА Новости.
"Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это", – сказал представитель Кремля.
Как отметил пресс-секретарь главы государства, каждому региону надо регулировать данную деятельность в зависимости от возможностей. Песков ответил на сообщения, согласно которым ряд регионов переманивает медиков для борьбы с COVID-19 из более бедных субъектов, предлагая высокие зарплаты.
Песков напомнил, что регионы ранее получали отдельные деньги в связи с коронавирусной инфекцией и у них есть возможность для использования средств.
В России выявлено 1 599 976 случаев COVID-19, вылечились 1 200 560 человек, скончались 27 656.
Ранее в Кремле назвали систему медицины РФ более стабильной, чем в передовых странах. Песков заявил, что все страны реагируют на этот вызов по мере своих возможностей.
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