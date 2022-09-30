Главу фракции КПРФ в Мосгордуме задержали в метро Москвы

Фото: msk.kprf.ru

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина в столичном метро задержала полиция, когда он возвращался с митинга-концерта, посвященного вхождению новых территорий в состав РФ. Об этом фракция сообщила в своем телеграм-канале.

"Его остановили в метро "Охотный Ряд" после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город", – говорится в публикации.

Также отмечается, что Зубрилину не предъявляли никаких обвинений, однако не было и никаких объяснений.

Ранее в Москве начался митинг-концерт, посвященный присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Торжественное мероприятие проходит на Красной площади.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.



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