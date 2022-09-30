За сутки в РФ выявили 37 286 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 2 723 человека, что на 13,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение – в 55 регионах, ситуация не изменилась в 6 субъектах.

Болезнь перебороли 61 225 человек, при этом умерли за сутки 106 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.



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