МВД России планирует изменить порядок выезда детей за границу

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МВД России готовит изменения в законодательство о выезде несовершеннолетних за границу. Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова, передает РИА Новости.

Уточняется, что изменения коснутся случаев, когда один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем.

"Необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее", – сказала Казакова.

Она также добавила, если в такой ситуации возникнут неразрешимые вопросы, то их будут рассматривать в судебном порядке.

В июле этого года Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру выезда за границу для несовершеннолетних. Документ устанавливает, что для выезда из РФ для ребенка и его законного представителя достаточно отсутствия выраженного несогласия со стороны второго представителя.