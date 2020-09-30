Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин поддержал запрет на включение ресторанами чаевых в чек, передает RT.
"Это просто надувательство потребителя, когда чаевые включаются в счет. Таким образом можно вообще все что угодно взять и придумать. В принципе, все это подходит под статью 14.7 КоАП "Обман потребителей". То есть это просто является намеренным обсчетом, и это грозит вообще ответственностью в 100 тысяч рублей для нарушителей", – подчеркнул Шапкин.
Он считает, что запрет не просто должен быть установлен, а должен повлечь за собой какие-то правовые последствия. Шапкин также заявил, что считает необходимым проводить беседы с представителями бизнеса, осуществляющими продажу и предоставление услуг, и напоминать им о правах потребителя.
Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
В правилах говорится, что исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Потребитель, в свою очередь, может выбрать услуги после ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой, а также отказаться от оплаты допуслуг или потребовать возвратить уже уплаченную сумму.
Кроме того, по-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Потребитель имеет право получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя.
В России ресторанам запретят включать чаевые в чек
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