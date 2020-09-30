Главред сайта Cosmopolitan рассказала о состоянии сына после ограбления

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Главный редактор сайта Cosmopolitan Екатерина Великина рассказала Москве 24 о том, как чувствует себя ее сын после ограбления у метро "Шаболовская".
Ранее она заявила, что на 16-летнего подростка напали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и отобрали у него 8 тысяч рублей, которые мальчику дали на репетиторов. По словам Великиной, ее сын уже опознал обидчиков, однако указанные сотрудники полиции пока все отрицают.
"Я боюсь, что он в шоке. Мы половину ночи провели в отделении и сейчас опять едем в Следственный комитет. Это, конечно, не тот опыт, который он и все мы хотели бы пережить", – рассказала Великина.
Она также отметила, что пока не планирует требовать компенсацию от обидчиков, а также возврат отобранных у мальчика средств. "Я хочу, чтобы эти люди больше никогда не работали в полиции – это главное. Про деньги я думаю в последнюю очередь", – заявила главред сайта Cosmopolitan.
В настоящий момент сотрудники подразделения собственной безопасности столичного главка МВД проводят проверку по факту жалобы о присвоении денежных средств сотрудниками ППС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в парке в Черемушках мужчина схватил пятилетнего ребенка, начал его трясти, таскать по земле и дергать за руки. "Мой сын отошел поиграть с другим мальчиком, взял его игрушку и подкинул вверх. Этот мужчина начал выкручивать ему руки и тащить к себе, ребенок плакал. Я начала снимать это, чтобы доказать", – рассказала мать ребенка.
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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