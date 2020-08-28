СК проверит информацию о нападении мужчины на ребенка на юго-западе столицы

16:48
В Черемушках мужчина набросился на ребенка на детской площадке
Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что мужчина напал на ребенка на одной из детских площадок, расположенных на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства, указанные в прессе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в парке в Черемушках мужчина схватил пятилетнего ребенка, начал его трясти, таскать по земле и дергать за руки.
По словам матери мальчика, все началось с того, что ее сын взял игрушечную машинку сверстника и бросил. Мужчина заступился за своего сына и начал заламывать мальчику руки.
Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина скрылся вместе со своим ребенком. Его сейчас ищут.
В подмосковном Ступине водитель легкового автомобиля сбил двух 8-летних девочек, переходивших дорогу, они госпитализированы с различными травмами.
По данным полиции Московской области, девочки перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. По факту произошедшего была инициирована проверка.
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