СК проверит информацию о нападении мужчины на ребенка на юго-западе столицы

В Черемушках мужчина набросился на ребенка на детской площадке

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что мужчина напал на ребенка на одной из детских площадок, расположенных на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства, указанные в прессе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в парке в Черемушках мужчина схватил пятилетнего ребенка, начал его трясти, таскать по земле и дергать за руки.

По словам матери мальчика, все началось с того, что ее сын взял игрушечную машинку сверстника и бросил. Мужчина заступился за своего сына и начал заламывать мальчику руки.

Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина скрылся вместе со своим ребенком. Его сейчас ищут.

В подмосковном Ступине водитель легкового автомобиля сбил двух 8-летних девочек, переходивших дорогу, они госпитализированы с различными травмами.

По данным полиции Московской области, девочки перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода. По факту произошедшего была инициирована проверка.