Мать пострадавшего на площадке мальчика рассказала о нападении

Видео: LIFE SHOT

Мать пострадавшего на площадке мальчика в парке в Черемушках рассказала о нападении мужчины.

"Мой сын отошел поиграть с другим мальчиком, взял его игрушку и подкинул вверх. Этот мужчина начал выкручивать ему руки и тащить к себе, ребенок плакал. Я начала снимать это, чтобы доказать. Мужчина его не отпускал, заламывал руку. Я думаю, что у человека есть проблемы с психикой. Нужно потребовать от него штраф или отправить на исправительные работы", – рассказала мама пострадавшего мальчика Ульяна.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в парке в Черемушках мужчина схватил пятилетнего ребенка, начал его трясти, таскать по земле и дергать за руки.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.