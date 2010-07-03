"Московское долголетие" выберет лучшего вокалиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Общегородской вокальный конкурс "Возраст.Net" среди пожилых людей пройдет в Москве 2 октября в концерном зале "Россия" в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр социальной программы.

Уточняется, что 11 участников проекта исполнят популярные песни своей молодости вместе с Тамарой Гвердцители, Анне Вески, Вячеславом Добрыниным, Алексеем Глызиным, группой "Самоцветы" и другими артистами. Их выступления будут сопровождаться номерами хореографов и танцоров из "Московского долголетия". Участников выбирали из 65 претендентов. Самому старшему конкурсанту 72 года.

"Проведут праздник сразу два творческих дуэта: Ангелина Вовк и Евгений Кочергин, Марк Тишман и Нонна Гришаева. Победитель конкурса получит путешествие по Черному морю", – отметили в пресс-службе.

Также представителям старшего поколения вручат благодарственные письма от Сергея Собянина. Выбирать лучших будут в номинациях "Активное долголетие", "Трудовые династии", "Семейная пара, имеющая 10 и более внуков", "Супружеская пара, прожившая в браке 50 и более лет", "Участник обороны Москвы".

Ранее сообщалось, что в столице стартовал новый сезон программы "Московское долголетие". В проекте появилось много дополнительных занятий и секций. Значительно расширилось спортивное направление: участники программы смогут освоить футбол, волейбол, баскетбол, керлинг и бадминтон.

Проект был создан по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.

