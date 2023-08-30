Врач предупредила об опасности пыли в квартире

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Пыль в квартире может переносить вредные микроорганизмы, вызывать аллергическую реакцию и негативно влиять на состояние легких. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Пыль в квартире попадает в дыхательные пути и часто вызывает аллергию. Развивается бронхиальная астма в случае предрасположенности. Этим людям нужна особая организация быта, чтобы пыль исключить по-максимуму", – отметила специалист.

Аллергия на пыль может проявляться в виде чихания и кашля.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также пыль вредна тем, что там могут дольше сохраняться микробы и попадать в организм вместе с ней.

"Страдающим легочными заболеваниями людям желательно, чтобы пыли было в квартире как можно меньше. Нужно делать уборку регулярно. Потому что пыль негативно влияет на их состояние", – заключила Чернышова.

Ранее были названы предметы в квартире, которые могут излучать радиацию. В частности, это глянцевые журналы, хрустальная посуда и наполнитель для кошачьего туалета, если их изготовил недобросовестный производитель. Также доставить в организм радионуклиды способны овощи, фрукты, ягоды, злаки, морепродукты и молоко.

