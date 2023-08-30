Россиянам рассказали, какие вещи в квартире могут быть радиоактивны

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В квартире могут появиться радиоактивные предметы в том случае, если они были произведены недобросовестными производителями. Это могут быть фрукты, овощи, глянцевые журналы или наполнитель для кошачьего туалета, заявил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

"Основной способ попадания радионуклидов в биосферу связан с техногенной деятельностью человека. Многие опасаются, что радиация может исходить от продуктов питания. Действительно, существует своеобразный рейтинг продуктов, способных доставить в человеческий организм радионуклиды", – передает его слова "Лента.ру".

По словам эксперта, в список таких продуктов входят овощи, фрукты, картофель, черника, клюква, злаки, молоко и морепродукты.

При этом если продукты были куплены у продавца, у которого имеются необходимые сертификаты качества и другие документы, то товары не представляют никакой опасности для людей, подчеркнул Шамин.

Также потенциальной радиоактивностью обладают и некоторые привычные вещи, профессор привел в пример глянцевые журналы, так как для их создания используется специальный вид глины – каолин.

"Он способен удерживать радиоактивные элементы, например, уран и торий. Источником радиации является и хрустальная посуда, если в ней есть свинец", – отметил он.

Также в квартире может находиться радиоактивный наполнитель для кошачьего туалета, добавил Шамин. Наполнитель будет опасен в том случае, если в его состав входит бентонитовая глина.

"Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель", – объяснил эксперт.

Если у человека возникают сомнения по поводу безопасности купленных товаров или продуктов, Шамин рекомендует обратиться в Роспотребнадзор, специалисты ведомства проведут ряд необходимых измерений.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказывала, что употребление зверобоя способно усиливать действие лекарств а также представлять опасность, если травы были собраны в местах с плохой экологией. По ее словам, если трава росла рядом с промышленными предприятиями или дорогой, то она может быть очень токсичной, а также накапливать радиацию.



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