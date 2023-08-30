Специалист рассказала о пользе популярного корейского блюда

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Кимчи является популярным корейским блюдом, которое подают в виде закуски или гарнира. Оно сочетает в себе морковь, пекинскую капусту, чеснок, редьку, перец и соль, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на востоковеда Анастасию Симонову.

"Кимчи можно заказать в каждом корейском ресторане или увидеть на полках магазинов, специализирующихся на корейской или азиатской кухне. Однако в Корее повсеместно предпочитают домашний кимчи покупному", – пояснила она.

Кимчи представляет пользу для здоровья, поскольку способствует нормализации флоры кишечника, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижению уровня сахара в крови, объяснила эксперт. По словам востоковеда, в блюде присутствуют клетчатка, витамины A и C, минералы, пробиотики и антиоксиданты.

"Кимчи также помогает сохранить молодость и эластичность кожи, избавиться от кожных высыпаний, всесторонне укрепляет иммунную систему человека, продлевает здоровую активность головного мозга на долгие годы", – добавила Симонова.

Ранее диетолог Светлана Павличенко рассказала россиянам о плюсах средиземноморской диеты. Такое питание будет полезно для здоровья и поспособствует долголетию. Кроме рыбы и морепродуктов в состав средиземноморской диеты входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и оливковое масло.

Помимо полезного рациона, как указала Павличенко, также важна правильная обработка пищи. Часто применяется варка, тушение, запекание – это "щадящие", по мнению эксперта, методы обработки продуктов, которые сохраняют витамины и полезные минералы внутри продукта.

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