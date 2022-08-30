В Москве стали чаще рождаться Адам, Есения и Мия

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В 2022 году новорожденных детей стали чаще называть Мирославой, Адамом, Сергеем, Есенией и Мией. Популярность этих имен выросла на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ЗАГС Москвы.

При этом самыми популярными остаются Александр и София (Софья), а также Михаил, Максим, Мария, Анна. На четвертой строчке рейтинга популярности находится Лев, а Василиса в этом году вошла в топ-10 распространенных имен. Устойчивый рост популярности по сравнению с 2019 годом занимает имя Матвей.

Вместе с тем потеряли былое распространение имена Николай, Григорий, Владислав, Никита, Егор и Степан.

"Среди необычных имен можно выделить иностранные имена Роберт (161), Даниэль (109), Марсель (69), Теодор (27), Лео (17). Среди мужских имен встречаются также древнеславянские или древнееврейские имена – Тихон (76), Серафим (47), Никон (10), Прохор (10), даже шесть мальчиков назвали именем Нестор. Девять мальчиков назвали именем Марс, одного назвали Маврикий, как островное государство в Южной Африке, девять мальчиков назвали Милан", – рассказали в столичном управлении ЗАГС.

С начала 2022 года в Москве появились на свет 174 Оливии, 186 Ольг, 156 Аврор, 133 Златы, 83 Афины, 80 Мил, 71 Адель, 78 Агний. Самыми редкими именами в этом году стали Персей, Аполлон и Тор. Кроме того, одного мальчика назвали Лавр-Космос, семь детей – Август и двух – Августин. В Москве также родился один Мэлс (образовано от первых букв фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин).

Одну девочку назвали Вегой, именем самой яркой звезды в созвездии Лиры. На свет также появилась Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе с испанского – первый ребенок в семье.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, эксперт телеканала "Доктор" Софья Блох посоветовала при сильном наборе веса у ребенка уделить внимание его рациону, в том числе убрать продукты с сахаром. По словам эндокринолога, также необходимо обращать внимание на размер посуды и баланс в рационе. Так, детская тарелка должна быть не больше 22 сантиметров в диаметре.

